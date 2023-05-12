الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والطرق بشبرا الخيمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية شوارع وطرق حي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالمحاور الرئيسية، فضلا عن تفقد أعمال عدد من مشروعات الطرق القومية التي تتم بنطاق الحي، وذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد موقع إنشاء ربط محور الخصوص الجديد بمحور مؤسسة الزكاة، والذي يتم تنفيذه من قبل الشركة الوطنية للطرق ضمن المحاور المرورية الجديدة بالعاصمة.

 ووجه المحافظ مسئولى حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالبدء في إجراءات إزالة خمسة منازل تتعارض مع أعمال ربط المحورين موجهًا بسرعة صرف التعويضات للمتضررين.

كما تفقد المحافظ كوبري السواح بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، ووجه بضرورة العمل على نظافة الكوبري أولًا بأول، حيث جار التنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة النقل لرفع كفاءة الكوبري بالكامل، وذلك للعمل على تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وتماشيًا مع أعمال التطوير التي تمت بطريق ترعة الإسماعيلية.

وخلال جولة وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة على تلك المحاور الجديدة ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها، والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق، ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها.

كما وجه محافظ القليوبية باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق بمديرية أمن القليوبية لمنع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام والعمل على تيسير الحركة المرورية لعدم تعطل مصالح المواطنين وأصحاب السيارات ومنع الانتظار الخاطئ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة دون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق العام المملوك للدولة، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة من أجل راحة وخدمة المواطنين. 

أعمال النظافة الانتظار الخاطئ الحركة المرورية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية حي شرق شبرا الخيمة شرطة المرافق لواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية

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