البطريرك يونان يهنّئ يوسف العبسي بمناسبة يوبيله الكهنوتي الذهبي

وجّه غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي رسالة تهنئة إلى غبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، بمناسبة يوبيله الكهنوتي الذهبي، مضمّناً إيّاها أطيب التمنّيات بهذه المناسبة المباركة

وفيما يلي نصّ الرسالة: “يطيب لنا أن نكتب إليكم لنهنّئكم بمناسبة يوبيلكم الكهنوتي الذهبي الذي احتفلتم به يوم السبت الماضي في السادس من أيّار 2023. ولَكَم وددنا أن نشارككم شخصياً فرحة هذه المناسبة المباركة، لنعبّر لكم عن مدى اعتزازنا بكم ومحبّتنا الأخوية لكم اليوبيل، كما تعلمون، هو محطّة للوقوف مع الذات، فيها يتأمّل الإنسان ما مضى من الأيّام، وما حملَتْه له من إنجازات وإخفاقات، وينطلق للعمل من جديد بروح الاندفاع والتجدّد في المسيرة”.

وتابع: “إنّكم، أيّها الأخ العزيز، الكاهن الفاضل والحبر الهمام والراعي الصالح الذي اتّكل على الله وسلّمه ذاته بكلّيته، فأضحيتم الإناء المُختار الذي اصطفاه الرب لتمجيد اسمه القدوس ورفع شأن كنيسته. وهذا ما لمسناه طوال سنوات خدمتكم المباركة، ولا سيّما في السنوات السبع الأخيرة منذ تسلّمكم الخدمة البطريركية لكنيستكم الشقيقة، والتي ترعونها بما حباكم الله من مواهب، بروح الوداعة والتواضع والحكمة والفطنة”.

وأوضح: “من أعماق القلب نقدّم إليكم، باسمنا الشخصي، وباسم كنيستنا السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، أساقفةً وكهنةً وإكليروساً ومؤمنين، أسمى التمنّيات. وندعو لكم بالصحّة والعافية والعمر الطويل، ولكنيستكم الشقيقة، برعايتكم الصالحة، بدوام النموّ الروحي والكنسي والراعوي، في النطاق البطريركي وفي بلدان الانتشار نجدّد التهنئة الأخوية، ونبقى متّحدين برباط المحبّة الأخوية والصلاة من أجل الكنيسة في كلّ مكان”.