الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعض الأجهزة زادت 7000 جنيه عن ثمنها الحقيقي.. تحرك برلماني لمواجهة "الأوفر برايس"

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، وذلك بشأن زيادات غير رسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية لدى بعض التجار "الأوفر برايس".

 وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إنها لاحظت انتشار ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار كافة الأجهزة الكهربائية و المسعرة رسميا. 

 ولفتت النائبة إلى قيام بعض التجار والموزعين بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث إلى المواطن المصري وما يمر به، ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد والنهوض به من الأزمة العالمية.

 - شكاوى متعددة من المواطنين حول زيادات غير رسمية بأسعار الثلاجات والمراوح والتكييفات  

وأشارت "سلامة" إلى أنه وردت إليها العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار الثلاجات والمراوح والتكييفات وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى، فنجد العديد من معارض الأجهزة الكهربائية تزيد من سعر المنتجات المسعرة رسميا ودون ان يتم اثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هي تجسيد حقيقي لظاهرة الاقتصاد غير رسمي.
وأرجعت عضو مجلس النواب، السبب في تفشي ظاهرة الأوفر برايس إلى جشع بعض التجار، واحتكار بعض التجار أنواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين ودون رقابة من الأجهزة المعنية.

وأكدت، سلامة، أن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، حيث يلزم القانون أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

- التأكيد على ضرورة التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها


كما نص القانون ايضا على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأكدت “سلامة” أنه لا يزال المواطن رغم كل هذه التحذيرات والبيانات والقوانين فريسة بعض التجار عديمي الذمة أصحاب "الاوفر برايس" مستغلين عدم وجود اية رقابة، ويمارسون سياسة الاحتكار والاقتصاد غير الرسمي وايضا المتاجرة باحتياجات المواطنين.

وطالبت، عضو مجلس النواب، بتطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق "الاوفر برايس".
كما طالبت جهاز حماية المستهلك والاجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض ومحلات البيع كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطنين.

ودعت عضو مجلس النواب، إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار الأجهزة الكهربائية على الأسعار الأساسية ومواجهة الاوفر برايس، وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته.
 

ارتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية اوفر برايس النائبةأمل سلامة طلب إحاطة حماية المستهلك

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