أسيوط تشارك في ورشة دمج المواطنين بخطط المتابعة لتعميم الممارسات الناجحة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن فريق عمل المشاركة المجتمعية وتوفير المعلومات بوحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة شارك في ورشة عمل دمج المواطنين في خطط المتابعة بمركز التنمية المحلية بسقارة لمدة 4 أيام، بمشاركة ممثلي 10 محافظات (أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف).

يأتي ذلك في إطار تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تمويله جزئيًا من الحكومة المصرية وبقرض من البنك الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية. ويضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.

وتضمنت ورش العمل في الدورة التدريبية استعراض ومناقشة مدخل التنمية بالمشاركة، وتقدير الاحتياجات المجتمعية، وتطبيقات عملية على تقدير الاحتياجات المجتمعية بالمشاركة، وحضر فيها الدكتورة رباب يحيى مدربة وخبيرة في التنمية بإجمالي ٣ ورش عمل.

وشهد اليوم الثاني ٣ ورش عمل عن فهم المسائلة، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، وأدوات المسائلة المجتمعية، وحضر فيها عادل لطفى مدرب وخبير في التنمية.

وتضمن اليوم الثالث والرابع ٥ ورش عمل، وحضرت فيها الدكتورة شيماء سليمان مدير مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية. وتضمنت الورش عرضًا ومناقشة للاعتبارات المجتمعية وعلاقتها بالتخطيط المحلي والإعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية (فحص الأهلية)، وتشكيل مجموعات عمل ثم وضع خطة لإشراك المواطنين في متابعة الخطط الاستثمارية.

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