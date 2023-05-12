الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر أصبحت ملاذ العرب بفضل سياستها المتزنة

النائب صابر عبد الحكيم
النائب صابر عبد الحكيم

قال النائب صابر عبدالحكيم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر أصبحت ملاذًا وملجأً للعرب من كل البلدان، فقد أظهرت الأزمات الدولية مثل الأزمة الليبية والسورية ومؤخرًا الصراع في السودان، أن مصر هي حصن الأمان لكل العرب، فهي تحتوي الجميع ولا تعتبرهم لاجئين، ويحصلون على نفس الخدمات، مؤكدًا أن مصر تحتوي الجميع بصدر رحب من منطلق واجبها القومي ودورها المحوري.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية المصرية تمكنت من إجلاء رعاياها ورعايا عدد كبير من الدول من السودان عقب اشتعال الصراع هناك، بحكمة واقتدار نتيجة للسياسة الخارجية المتزنة التي تتبعها مصر.

وأكد عبدالحكيم أن مصر تقوم كذلك بدور الوسيط بين طرفي الصراع في السودان، وذلك بهدف الجلوس على مائدة التفاوض، والتوصل لحل سلمي يجنب السودان ويلات الحروب والنزاع، مشددًا على أن أمن واستقرار السودان الشقيق جزء من الأمن القومي المصري.

وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أهمية أن يُغلِّب طرفا الصراع في السودان مصلحة البلاد العُليا فوق كل خلاف والسعي نحو حل الأزمة سلميًا حفاظًا على أمن واستقرار ووحدة الشعب السوداني.

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