الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكي ينظم ندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية

الندوة
الندوة

قدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ندوة حملت اسم “منظومة الفاتورة الإلكترونية وكيفية التعامل معها” بالتعاون مع مصلحة الضرائب بحضور عدد من الفنانين والنجوم أعضاء الجمعية العمومية؛ داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

وجاءت الندوة لتقديم وعي كامل لكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية من أجل شرح وفهم منظومة الفاتورة الإلكترونية وكيفية التعامل معها وتسهيل تعامل الأعضاء بها الفترة المقبلة.

وأكدت مها علي مدير المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب؛ علي الدور الكبير الذي قام به الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ من أجل تخفيف العبء الضريبي؛ والتواصل مع مصلحة الضرائب لمساعدة جموع الفنانين لفهم منظومة الفاتورة؛ والمساعدة في تسجيل جميع الأعضاء ومساعدتهم في حل جميع المشاكل الضريبية بين الفنانين ومصلحة الضرائب المصرية.

وأضافت أن الفترة المقبلة سيتم إقامة سلسلة من الندوات سواء بالحضور الفعلي أو بطريقة الأون لاين والتواصل وتنظيم مجموعة من الندوات لمساعدة الاعضاء داخل نادي نقابة المهن التمثيلية.

وحضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الفنانين من بينهم الفنان محمد ابو داوود؛ الدكتور علاء قوقة؛ هبة عبد الغني؛ محمد الأحمدي؛ نبيل نور الدين؛ محمد أحمد ماهر؛ خالد عبدالسلام؛ والمخرجان محمد علام ومحمد ابراهيم؛ كما حضر الفنانين محمد صلاح ادم وخالد محروس؛ وشيماء نصار؛ وآخرون؛ كما حضر عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة من بينهم الفنانين احمد سلامة وعزوز عادل وعلي كمال.

8e2b96e5-51f2-4f58-97af-a97833e1e1f3
8e2b96e5-51f2-4f58-97af-a97833e1e1f3
a34e4be4-8ce4-48a5-90de-fc36fd72dec5
a34e4be4-8ce4-48a5-90de-fc36fd72dec5
38bec787-a0d3-4975-9ede-09ef5384dfca
38bec787-a0d3-4975-9ede-09ef5384dfca
32a652e6-838e-46f4-8da1-0b2917ec65c7
32a652e6-838e-46f4-8da1-0b2917ec65c7
أعضاء الجمعية العمومية أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أشرف زكي نقيب أدم أعضاء الجمعية الاليكترونية الال الألى

الأكثر قراءة

للمصريين فقط.. اتحاد الناشرين يكشف تفاصيل توفير 50 منفذًا للإيجار

لليوم الـ255.. إقبال المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

رصف 7 شوارع بحي شرق أسيوط

إصابة شخص في مشاجرة بالفيوم

كليتا تمريض القناة وأسيوط تنظمان مؤتمرا علميا عن قوة إدارة الموارد البشرية

تفاصيل قرار الإسكان بتشكيل لجنة لحل معوقات قطاع المقاولات مع الوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة