الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي بالمحافظات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وصولًا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية، بحيث يتم توفير التغطية الصحية لكل المصريين، بأعلى درجات الكفاءة والجودة.

وقالت الصحيفة تحت عنوان: "السيسي يوجه بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات"، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين. 

وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرّح بأن الرئيس السيسي، اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، موجهًا في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات المتوافرة لدى كل مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

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