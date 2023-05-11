رئيس مدينة سيوة يتابع خطة مكافحة سوسة النخيل الحمراء

عقد محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس لقاءً مع الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، والدكتور خالد محمد عبدالحميد، رئيس قسم آفات وأمراض النخيل بمعمل النخيل، والدكتور أنور أبوبكر، باحث بالمعمل المركزي للنخيل، والمهندس عبدالله علي سلامة مدير الإدارة الزراعية بسيوة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أن ذلك جاء لاستكمال ومتابعة سير الخطة التي تم وضعها بالتعاون والتنسيق بين كل من: المعمل المركزي للنخيل، ومعهد وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية،

ومركز بحوث الصحراء، والإدارة المركزية للمكافحة، ومديرية الزراعة بمطروح، في مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأضاف أنه تم تحديد موعد للزيارة الحقلية والوقوف على أرض الواقع للبت فيما تم إنجازه وتدريب المزارعين على عملية فحص وعلاج سوسة النخيل الحمراء، وكذلك التدريب على عملية الخف والتقويس التي يتم تنفيذها.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ محاضرة من قبل متخصصين من المعمل المركزي للنخيل مساء اليوم، مؤكدًا أنه يتم الاجتماع مع الروابط التي تم تشكيلها وتدريبها على عملية الفحص والعلاج لسوسة النخيل الحمراء.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالحفاظ على الثروة القوميه من النخيل بواحة سيوة، وتعظيم سبل تسويق التمور باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات.