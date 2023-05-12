حالة الطقس اليوم الجمعة 12-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة تراجع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدل من 4 إلى 5 درجات ليسود الطقس المائل للحرارة نهارًا ، مائل للبرودة ليلًا.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 12-5-2023.

حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس على القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة أن يسود الطقس انخفاض درجات الحرارة قليلًا مقارنة بالدرجات التي سجلتها أمس الخميس، مع استمرار الأجواء مائلة للحرارة.

وتابع البيان أن يكون الطقس اليوم الجمعة، مائلًا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تستمر فرص سقوط الامطار لليوم الثاني على التوالي على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم حالة البحرين المتوسط والأحمر ، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 29 18 العاصمة الإدارية 29 18 6 أكتوبر 29 18 بنهــــا 29 17 دمنهور 28 18 وادي النطرون 28 17 كفر الشيخ 28 17 المنصورة 29 17 الزقازيق 29 18 شبين الكوم 29 18 طنطا 28 18 دمياط 25 18 بورسعيد 24 18 الإسماعيلية 30 19