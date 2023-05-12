الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم الجمعة 12-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة تراجع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدل من 4 إلى 5 درجات ليسود الطقس المائل للحرارة نهارًا ، مائل للبرودة ليلًا.

 

  وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 12-5-2023.

 

حالة الطقس اليوم 

توقع بيان هيئة الارصاد الجوية حول حالة الطقس على القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة أن يسود الطقس انخفاض درجات الحرارة قليلًا مقارنة بالدرجات التي سجلتها أمس الخميس، مع استمرار الأجواء مائلة للحرارة. 

 

وتابع البيان أن يكون الطقس اليوم الجمعة، مائلًا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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كما تستمر فرص سقوط الامطار لليوم الثاني على التوالي على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم حالة البحرين المتوسط والأحمر ، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2918
العاصمة الإدارية2918
6 أكتوبر2918
بنهــــا2917
دمنهور2818
وادي النطرون2817
كفر الشيخ2817
المنصورة2917
الزقازيق2918   
شبين الكوم2918
طنطا2818             
دمياط2518
بورسعيد2418   
الإسماعيلية3019     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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