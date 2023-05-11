ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة "Pacific world" القادمة من سيريلانكا

أعلن المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع لها، لسفينة الرحلات البحرية Pacific world " عالم المحيط الهادى " المصنفة بفئة الشمس وهي واحدة من السفن السياحية الشهيرة في العالم، وكانت تُعرف سابقًا باسم The Love Boat.

وتصل أولى رحلاتها البحرية لمدة يومين، وعلى متنها 1209 ركاب و661 ضابط وطاقم بحارة من مختلف الجنسيات، ضمن زيارات وجولات سياحية للسفينة حول العالم، ونزول الركاب للقيام بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتى القاهرة وبورسعيد، وستغادر السفينة ميناء بورسعيد غدا" الجمعة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان" لاستكمال باقي رحلتهم السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كل الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

الجدير بالذكر ان هذه السفينة السياحية الفاخرة تم بناؤها عام 1995، بواسطة Fincantieri Monfalcone, بإيطاليا، ومملوكة لشركة "بيس بوت"، تم تجديدها عام 2018، بتصميم عصرى أنيق، بسطح خارجى واسع، وتعمل كفندق عائم مزود بمسرح بلاديوم شديد الانحدار يتميز بخطوط رؤية ممتازة ومسرح جلوس مع منصات صغيرة، ونوادي صن برينسس وأماكن الترفيه الأخرى للأطفال، بالإضافة إلى 14 طابقًا و1008كابينه و19 غرفة فاخرة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة (ADA) مصممة للركاب ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في إطار تعزيز تنافسية موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها والاستفادة من موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وفي إطار خطة الدولة المصرية بتنشيط السياحة والاهتمام بالرحلات السياحية عبر موانئها البحرية.

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