أحمد عاشور: بدون حل قضية الزيادة السكانية لن نشعر بأي إنجاز اقتصادي

قال الدكتور أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن اهتمام الدولة بالقضية السكانية بجعلها قضية أساسية داخل المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار لوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدستور المصري ينص على ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، مؤكدًا أنه لابد من توافر الموارد المتاحة حتى لا تهدد الزيادة الأمن القومي للدولة، وذلك لأن الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية هي موروث شعبي، والبعض ينظر إليها على أنها نعمة والبعض الآخر يصفها بالنقمة، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع الزيادة السكانية باهتمام خاصة أنها واجهت تهميشًا في بعض العقود الماضية.

وأكد أن الزيادة السكانية هي أحد القضايا المهمة بالحوار الوطني، وذلك لأننا لن نشعر بأي إنجاز يتم في الاقتصاد دون حلها.