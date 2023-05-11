الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد عاشور: بدون حل قضية الزيادة السكانية لن نشعر بأي إنجاز اقتصادي

أحمد عاشور
أحمد عاشور

قال الدكتور أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن اهتمام الدولة بالقضية السكانية بجعلها قضية أساسية داخل المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار لوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدستور المصري ينص على ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، مؤكدًا أنه لابد من توافر الموارد المتاحة حتى لا تهدد الزيادة الأمن القومي للدولة، وذلك لأن الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية هي موروث شعبي، والبعض ينظر إليها على أنها نعمة والبعض الآخر يصفها بالنقمة، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع الزيادة السكانية باهتمام خاصة أنها واجهت تهميشًا في بعض العقود الماضية.

وأكد أن الزيادة السكانية هي أحد القضايا المهمة بالحوار الوطني، وذلك لأننا لن نشعر بأي إنجاز يتم في الاقتصاد دون حلها. 

أحمد عاشور الزيادة السكانية الاقتصادية الدولة ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ الموارد المتاحة

مواد متعلقة

برلماني: قضية الزيادة السكانية الأخطر ولابد من حلول لها خلال جلسات الحوار الوطني

مساعد لجنة السكان بالحوار الوطني: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

خبير استراتيجي: قضية الزيادة السكانية ستكون محور مناقشات على مستوى العالم

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الندوات والرسائل التوعوية للحد من الزيادة السكانية

كل شىء عن «منحة الطفلين» أحدث مبادرات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

الأكثر قراءة

جراج الزمالك.. مشروع ضخم لحل أزمة التكدس المروري في الحي الهادئ

كرة اليد.. الزمالك يهزم ريد ستار الإيفوارى فى كأس الكئوس الإفريقية رجال

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

"الشريف أهو".. هتافات مؤيدة لمرتضى منصور فى مؤتمره الصحفى بالزمالك

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

في ذكرى وفاتها.. مسيرة حافلة بالإنجازات لشيرين أبو عاقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة