ختام فعاليات الدورة التدريبية حول الضبطية القضائية بسلطة الطيران المدني

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية حول الضبطية القضائية والتى أقيمت تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، واستضافتها سلطة الطيران المدني ونظمتها المنظمة العربية للطيران المدني وشارك بها ممثلو إدارات النقل الجوى بسلطات الطيران المدنى فى كل من المملكة العربية السعودية والمغرب وليبيا إلى جانب مجموعة من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصرى.

جاء ذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني وخالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران والطيار كريم جميل مستشار رئيس السلطة المدنى وعدد من قيادت سلطة الطيران المدنى.

ووجه رئيس السلطة الشكر إلى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على دعمه الدائم في تعزيز المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات العاملين داخل قطاع الطيران على جميع المستويات العلمية والمهنية والثقافية.

كما أثنى الشرقاوي على حرص المتدربين والتزامهم بحضور الدورة التدريبية والاستفادة من جميع متطلباتها وأهدافها والتي حاضرها د. فتحي علي غنيمي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة.

وأشار إلى أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية والدقيقة بالقوانين الخاصة لحقوق الضبطية القضائية لمفتشي الطيران، موضحا أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورة هو دعم القدرات البشرية للعاملين بادارات النقل الجوى بسلطات الطيران بالدول العربية وسلطة الطيران المدنى المصرية بما يسمح للمتدربين من مختلف الدول بتبادل الخبرات والأفكار وعرض المشكلات والتحديات وكذلك المواقف التى يتعرضون لها على متن الطائرات وبخاصة فى الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن والسلامة الجوية.

وفي ختام الفعاليات قام رئيس السلطة بتسليم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح خلال الفترة المقبلة فى مجال صناعة النقل الجوي.