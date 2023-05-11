ضبط سيارة محملة بـ90 طن قمح بدون تصريح بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية بحملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارة محمله بـ90 طن قمح قبل خروجها من المحافظه بدون تصريح من المديرية.

تم التحفظ علي السيارة وتسليم القمح الي صومعة زاوية غزال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتى ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية المحددة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.