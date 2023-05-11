أمريكا تتحفظ على 13 نطاق إنترنت يستخدمها حزب الله وأتباعه

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، عن التحفظ على 13 نطاق إنترنت يستخدمها حزب الله اللبناني وأتباع له.

وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، اليوم، مصادرة 13 نطاقًا يستخدمها مواطنون معينون بشكل خاص (SDNs) والإرهابيون العالميون المصنفون خصيصًا (SDGTs) وأعضاؤهم المرتبطون بحزب الله اللبناني.

وقالت المدعية الأمريكية، جيسيكا دي أبير، عن المنطقة الشرقية في فيرجينيا، إن EDVA في طليعة ضمان عدم توفر البنية التحتية للإنترنت الأمريكية للاستخدام من قبل المنظمات الإرهابية الدولية وأعضائها والشركات التابعة لها.

وتابع التقرير، أنه يتم التحكم في المجالات التي تم الاستيلاء عليها من خلال هذه العملية من قبل الأفراد والكيانات المنخرطة في التخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الأمريكيين، وبالتالي لا يُسمح قانونًا باستخدام البنية التحتية الأمريكية.

وتؤدي عمليات مثل هذه إلى تعطيل النشاط الإرهابي عن طريق سد طريق تستخدمه هذه الجماعات والأفراد لحشد الدعم والتأثير.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي: "ستواصل وزارة العدل فرض العقوبات الاقتصادية كجزء من التزامنا بنشر جميع الأدوات المتاحة ضد التهديدات من الدول القومية المعادية والجهات الإرهابية على حد سواء".

وفقًا لقانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)، فإن SDNs و SDGTs، مثل حزب الله اللبناني، قناة المنار، علي دموش، إبراهيم السيد، لجنة إمداد الخيرية الإسلامية، مؤسسة الشهداء في لبنان نعيم قاسم وأعضائها، وقد لا تحصل على الخدمات، بما في ذلك خدمات الموقع والنطاق في الولايات المتحدة دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لم يتم الحصول على مثل هذا الترخيص للنطاقات الـ 13 المصادرة.

إضافة إلى ذلك، تخضع هذه المجالات الثلاثة عشر للمصادرة كأصول لكيانات ومنظمات تشارك في تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومواطنيها والمقيمين فيها وممتلكاتهم.

توفر هذه المجالات أيضًا مصدرًا للتأثير على تلك الكيانات والمنظمات، حيث سيؤدي الاستيلاء على هذه المجالات إلى قطع مصدر الدعم والتأثير هذا.