مستشفيات جامعة أسوان تستقبل وفد مبادرة رحلات الخير (صور)

استقبلت، الخميس، مستشفيات جامعة أسوان تحت رعاية د.أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة وفد مبادرة رحلات الخير وقيادات المجتمع المدني بأسوان.

من ناحيته، قال لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان إن تأتى هذه الزيارة في إطار رسم البسمة علي وجوه المرضي بالمستشفى الجامعي وخاصة الأخوة الاشقاء من جمهورية السودان والذين بلغ تعدادهم ما يقرب من 85 حالة بمختلف اقسام المستشفي الجامعي بأسوان.

وتابع أن شملت الزيارة مستشفى الباطنة التخصصي الجديد والذي يضم أقسام الباطنة الخاصة والعامة ويوجد به 112 سريرًا عناية عادية و58 سرير عناية مركزة لخدمة مرضي اهالي جنوب الصعيد والاخوة الأشقاء من السودان.

وأشاد الأنبا بيشوي بمستشفيات جامعة أسوان من حيث توفير الأجهزة الطبية الحديثة والتي يعود أثرها علي الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية مع ان كلية الطب جامعة أسوان تعد اخر العنقود في كليات الطب بجامعات مصر، إلا ان مستشفياتها اصبحت تفوق العديد من المستشفيات الجامعية علي الجمهورية.

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه مازال العمل مستمرا على قدم وساق بمختلف انشاءات مستشفيات الجامعة منها مستشفي الطوارئ والاستقبال والتي تتكون من خمسة طوابق، ومستشفي العظام ومركز علاج الادمان بمدينة أسوان الجديدة والمستشفى الجامعي الجديد بأسوان الجديدة، عندما تكتمل هذه الانشاءات الطبية سوف تحدث طفرة غير مسبوقة بمحافظة أسوان في المنظومة الصحية والطبية بأسوان رغم تحمل المستشفي الجامعي العديد من الأزمات بداية من فيروس كورونا وكافة الحالات الحرجة بالمحافظة ومصابي حوادث الطرق واخيرا اهالينا المرضي من السودان الشقيق بعد نشوب الحرب الأخيرة.

أشار الدكتور يوسف أحمد ممثل أوقاف أسوان ان بهذه الصروح الطبية التي شهدناها اليوم أصبحت اسوان قبلة للمرضي من جميع المحافظات مع وجود مركز مجدي يعقوب للامراض القلب ومستشفيات جامعة أسوان التي لا تدخر جهدا في تقديم العلاج واستقبال المرضي من كل حدب وصوب، أصبحت محافظة اسوان قبلة سياحية علاجية.

وفي ختام الزيارة قام الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات بإلقاء الضوء علي ما تقوم به المستشفيات الجامعية من دور خدمي بارز، وما وصلت الية المستشفيات من انجازات من أعمال التشيد والبناء والتجهيزات الطبية استعدادا لا لافتتاحها قريبا، كما قام الوفد بتوزيع الشكولاته وبعض الهدايا علي المرضي.

توزيع وفد رحلات الخير الشيكولاته

توزيع وفد رحلات الخير الشيكولاته

توزيع وفد رحلات الخير الشيكولاته