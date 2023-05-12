كن هادئًا وانتظر الوقت المناسب.. نصائح للتعامل مع خلافات شريك الحياة

في كثير من الأحيان تتصاعد المشاكل بينك وبين شريك حياتك ولا أحد يخلو من هذا الأمر، حتى أن أفراد العائلات المالكة يقعون تحت وطأة هذه المشاكل وأمام الجميع، حيث شوهدت كيت في تتويج تشارلز وهي في نقاش حاد مع ويليام.

لذلك هناك بعض النصائح من أجل إعادة التواصل، إذا شعرت أن هناك جدالًا يتصاعد من المهم حقًا محاولة إيقافه إذا استطعت وانتظر لمناقشته عندما يكون كلاكما قادرًا بشكل أفضل على التعبير عن نفسه بعيدًا عن ضغوط اليوم.

إذا كنت في علاقة حقيقية طويلة الأمد فمن المحتمل أن تتعرف الآن على الإشارات التحذيرية التي تشير إلى أن الجدال على وشك الاحتدام.

يمكن أن تحاول أيضًا التعبير لفظيًا عن أشياء مثل:"أعلم أنك مستاء جدًا الآن، وأريد التحدث معك حول هذا الموضوع، هل يمكننا تخصيص وقت للتحدث بشكل صحيح الليلة؟"، فعلى الرغم من أنه من الصعب" نسيان مؤقتًا أن شريكك قد سبب لك الأذى فمن الضروري في بعض الأحيان تركيز طاقاتك على ما يحتاج إلى اهتمامك على الفور.

من الناحية المثالية يجب أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من الاحترام حتى يشعر كلاكما بالهدوء من خلال التأجيل المتبادل والوعد بأن يتم الاستماع إليهما لاحقًا، لا ينصح بتوقع أو المطالبة باعتذار حتى يكون هناك مزيد من التواصل وحاول ألا تدع المشاعر المتبقية حول الجدل تدمر حدثًا مهمًا تريد أن تتذكره بشكل إيجابي في السنوات القادمة.

يتطلب الأمر الكثير من التواضع لكي تكون الشخص الذي يحاول إعادة الاتصال، ومع ذلك حتى شيء بسيط مثل الضغط باليد يمكن أن يُعلم شريكك أنه حتى لو كنت غاضبًا من بعضكما البعض الآن، فأنت لا تزال تحبه.

يمكنك أيضًا محاولة أخذ استراحة سريعة من الموقف برمته لتصفية ذهنك وتخفيف التوتر بينكما، وفيما يتعلق بموعد تناول المشكلة مرة أخرى يجب الانتظار حتى يمر التوتر من الحدث نفسه ، ولكن ليس لفترة طويلة حتى يبدأ الاستياء في التفاقم.

اختر وقتًا يكون فيه كلاكما هادئًا نسبيًا ويمكن أن يمنح كل منكما الآخر والمحادثة انتباهك الكامل، قد يكون من السهل التفكير في الحجة على أنها شيء يمكن الفوز به ولكن هذا ليس عمليًا فيما يتعلق بالعلاقات.

حاول الدخول في المحادثة للحصول على حل وليس لإعادة عرض الجدل، حاول أن تضع في اعتبارك مشاعرك ومدى رد فعلك، اهدف إلى أن تكون متعاطفًا واعمل بجد لفهم وجهة نظر شريكك وتجنب التمسك بوجهة نظرك على أنها وجهة نظر صحيحة.