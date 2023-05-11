الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أطباء القاهرة" تدعو أعضاءها للمشاركة فى الجمعية العمومية.. غدًا

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

دعت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، جموع الأطباء، للمشاركة في الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، المقرر لها غدًا الجمعة، من أجل مناقشة قضايا المهنة والتحديات التي تواجه عمل الأطباء.

وقالت نقيب الأطباء، إن الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، هي مصدر قوة المهنة ولسان حال الأطباء، التي يجب أن يعبر الحضور فيها عن اتحاد الأطباء، حتى يصل صوتهم للمعنيين بالتشريع، وتحسين أوضاع المهنة.

من جهته، أشاد الدكتور مينا سمعان، وكيل نقابة القاهرة، بالحضور الحاشد لعمومية نقابة الأطباء التي عقدت الأسبوع الماضي بدار الحكمة، وأسفرت عن عدة قرارات مهمة، من بينها إنشاء دار الحكيم، لرعاية الأطباء المسنين، وحظر الدعاية الطبية الخادشة للحياء، والإجماع على ضرورة إقرار قانون المسئولية الطبية، وتحسين أحوال الأطباء.

وقال سمعان، إن الأطباء لم يتأخروا يومًا عن خدمة المرضى والمجمتع، وقد ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، خلال تصديهم لجائحة كورونا، وسجلت أسماء شهدائهم بحروف من نور، ويجب الالتفات إلى مطالبهم المشروعة، والتي انحاذت إليها القيادة السياسية، وأكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتر من مناسبة.

وشدد الدكتور عامر نصر، عضو مجلس النقابة وأمين مساعد الصندوق على ضروة الحضور في الجمعية العمومية، والاحتشاد للتأكيد على رغبة الأطباء في البقاء والعمل في مصر، رغم مغريات السفر والهجرة، التي لا يلجأ إليها الأطباء، إلا هربًا من التشريعات التي تعرضهم للحبس في الأخطاء الطبية غير المقصودة، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها، التي من المقرر أن تضع الجمعية العمومية آليات لتحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف عامر، أن الجمعية العمومية أيضًا ستناقش معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة، وآليات المحاسبة الضريبية للأطباء، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية الواحدة ظهر غد الجمعة؛ لمناقشة أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة، واعتماد الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

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