"فى البستان".. رواية جديدة تعبر عن حياة الأمهات "فى يوم واحد"

صدرت حديثًا رواية في البستان In the Orchard للكاتبة إليزا مينوت التي تعبر عن تفاصيل تمر به الأمهات الجدد، في يوم واحد.

رواية "في البستان"

تدور أحداث الرواية، حول حياة أم تدعى "مايسي"، وهي زوجة وأم لأربعة أطفال، حيث يتراوح أعمار أطفالها من طفل حديث الولادة إلى طفل بعمر الـ8 سنوات، وتحكي الكاتبة حكاية هذه الأم الشابة مع التحديات التي تدور حولها، حيث الأمومة المحيرة بقدر ما تستحق.

وترى الكاتبة أن تجربة هذه الأم أنها متكررة ومرهقة في بعض الأحيان، ومبهجة في أحيان، فتناولت الرواية الضغوط الصغيرة والكبيرة على حد سواء، التي تمر بها بطلة القصة "مايسي"، من تفاهة الأعمال المنزلية، ومتطلبات الحياة الأخرى غير المرغوب فيها بالنسبة للآباء، والديون التي تتراكم على أسرتها، وتدور هذه الأحداث خلال نزهة عائلية إلى مزرعة التفاح، حيث يتحول عالم "ماسي" إلى دائرة مذهلة متلونة من القلق والأفراح.

عن الكاتبة إليزا مينوت

هي كاتبة أمريكية، ومؤلفة روايتين، وهما The Tiny One وThe Brambles، كما أنها تكتب عددا من المجلات، وتصدرت أعمالها في عدد من القوائم، مثل The New York Times Notable، Oprah's Top Ten Summer وغيرها، وحصلت إليزا على شهادة الماجستير في الفنون الجميلة في عام 2017 من جامعة روتجرز- نيوارك، كما أنها محاضرة في كلية بارنارد، بجامعة نيويورك.

ومن أجواء الرواية

هي رواية عن الأمومة والأسرة الحديثة والمشهد الداخلي لحياة الأم، كما تُروى من خلال حياة الزوجة الشابة والأم، في يوم واحد.

ففي الليل، تحلم مايسي مور بأن حياتها مثالية، فقد اختفت القروض العقارية وديون بطاقات الائتمان التي تلوح في الأفق بطريقة سحرية، ويمكنها تربية أطفالها الأربعة، بمن فيهم المولود الجديد في نعيم من الأمومة وهى غارقة في الاندهاش.

وفجأة تستيقظ مايسي من حلمها، وبعد التأكد من أن زوجها وطفلها نائمان بجانبها، تبدأ في تذكر مشاكل المال في عالمها الحقيقي، التي يتعين عليها حلها وسط الأيام الطويلة، التي تقضيها في التسوق من البقالة، ومتابعة تمارين الجمباز، وألعاب كرة القدم، ومن هذه اللحظة، تجذب الكاتبة إليزا، إليها القراء إلى نفسية مايسي، ذات القلب الدافئ، التي تتوق إلى فهم العالم من حولها وتفيض بحب طاغ لعائلتها.

تتكشف على مدار يوم واحد تأخذ فيه مايسي وزوجها أطفالهما لقطف التفاح، في البستان، مشرق، متقن الصنع، مفعم بالحيوية- استكشاف مشع للأمومة والطفولة والحب.