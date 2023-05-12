أبرزها "الوراثية" والمقبلين على الزواج.. محاولات حكومية لحصار الأمراض في مصر

تحارب الدولة الأمراض السارية والوراثية من جميع الجهات، فتعمل على أكثر من جهة من أجل حصر انتشار تلك الأمراض وانتقالها من الآباء للأمهات، وتطلق المبادرات الخاصة بالكشف عنها بشكل مجاني لتشجيع المواطنين على خوض تلك التجارب الطبية.

كان من بينها مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وحاليًا مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال الرضع وحديثي الولادة، وتهدف الأولى لمنع الأمراض الخاصة بزواج الأقارب أو الفيروسات وغيرها، وتهدف المبادرة الثانية إلى تحديد الأمراض الوراثية من الآباء للأمهات منذ الصغر.

جهود مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

واتساقًا مع ذلك، كشفت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن جهود الوزارة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم فحص 275 ألفا و250 مولودًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تعمل حاليَا في مرحلتها الأولى والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وهناك 19 مرضًا وراثيًا يتم الكشف عليها منها (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول- ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

كيف يتم الفحص؟

منة محمد، إحدى السيدات المستفيدات من مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية، والتي أوضحت أنها تحدث في الوحدات الصحية الحكومية فيكون بها مندوبون لمبادرة 100 مليون صحة، وأيضًا داخل الحضانات للأطفال غير مكتملي النمو وقت الولادة.

أوضحت أنه كشف شامل للطفل على عدد من الأمراض الوراثية التي قد تنتقل بالوراثة له، وإذا أثبتت الفحوصات إصابته يتم العلاج بالمجان بشكل كامل، وأخذ النصائح والتحذيرات الكاملة، لاسيما مع الأمراض التي يمتنع فيها الطفل عن تناول أطعمة معينة يتم تحديد بدائل.

وبينت أن الفحص يتم من خلال عينة دم من قدم الطفل ومن ثم تحليلها: "المبادرة شاملة كل الأمراض ومجانية من أول الكشف لحد تحديد العلاج وغيره، والأطفال في السن دا بيكونوا محتاجين رعاية طبية لأنها تؤثر على مستقبلهم الصحي بعد كدة طوال حياتهم".

مبادرة المقبلين على الزواج

بينما مبادرة فحص المقبلين على الزواج، كان لها أثر واضح في الكشف عن الأمراض، حيث تم فحص 6980 شخص وتسليم 5442 شهادة زواج منذ إطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج في 26 فبراير 2023، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيًا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

زينات عامر، إحدى المستفيدات من إجراء الكشف الطبي قبل الزواج، والذي قامت بإجراؤه قبل فرحها بما يقرب من 14 يومًا، موضحة أن المستشفيات تخصص وحدة لذلك الفحص داخلها، تقول: "نسبة الزواج في مصر مرتفعة جدًا كذلك نسبة الطلاق وقتل الأزواج، لذلك الفحص يعد مهم لكل المقبلين على الزواج".

أضافت: "نتمنى إضافة كشوفات تخص الصحة النفسية للزوجين وليس الكشف الصحي فقط، لأن ذلك يعد مفيد فيما بعد، فمصر أحد الدول المتصدرة في نسب الطلاق على مستوى العالم وكل ذلك يحدث بسبب عدم وجود كشوفات طبية قبل الزواج حتى لا يتعرض الزوجين للطلاق".