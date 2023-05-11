الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كوثر محمود: التمريض يقدم 70% من الخدمات المقدمة ضمن المنظومة لاصحية

كوثر محمود
كوثر محمود

هنأ مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أعضاء النقابة بأنحاء الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمى للتمريض.

أطقم التمريض لا تتوانى عن القيام بدورها

وأشارت نقيب التمريض، أن أطقم التمريض لا تتوانى عن القيام بدورها فى المنظومة الصحية على أكمل وجه، لافته إلى أن التمريض يقوم بحوالى 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشأت الصحية.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، في تصريحات لها، أن التمريض يقدم الغالى والنفيس من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيدة بدورهم البارز على مدار الثلاث سنوات الماضية فى مواجهة فيروس كورونا.

 

دعم رئاسي لأطقم التمريض من خلال زيادة الحوافز المادية

وأكدت نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، على حرص القيادة السياسية لدعم أطقم التمريض معنويًا وماديًا، من خلال زيادة الحوافز المادية المقدمة للتمريض، بالإضافة إلى رفع مكافأة الإمتياز لبكالريوس التمريض.

وتحتفل النقابة العامة للتمريض، باليوم العالمى للتمريض، الأثنين المقبل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشارة ميساء الهدمى ممثل ادارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية.

كما يشارك أيضا فى الاحتفال كلا من؛ الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر.

الارتقاء بالمنظومة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أطقم التمريض إدارة الصحة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الخدمات الطبية المقدمة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض الدكتورة نعيمة القصير

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