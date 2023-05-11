الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سيرجى كود: "حضورى لمصر تمهيد للتعاون الروسى الإفريقى فى مجال الفضاء"

رائد الفضاء الروسي
رائد الفضاء الروسي العالمي

أشاد رائد الفضاء الروسي العالمي، سيرجي كود سفير شكوف، بالجهود المصرية في مجال الفضاء، مؤكدًا أنها الشريك الأقدم لدولة روسيا في التعاون المشترك بالعديد من المجالات وتحديدًا في مجال الفضاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الثقافى الروسى فى الإسكندرية، لحضور لقاء مع رائد الفضاء الروسي العالمي.

ونظم اللقاء على هامش الإجراءات التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية، المقرر انعقادها خلال شهر يوليو المقبل في مدينة سانت بطرسبرغ.

وأوضح "سيرجي كود" أن التعاون سيثمر عن تقديم معلومات مفيدة وحيوية وفق حوار بين كلا الدولتين المصرية والروسية، وإمداد رواد الفضاء المصريين بكل الاستعدادات.

وأوضح أن زيارته إلى مصر هي أولى الخطوات التمهيدية لمشروع جديد تحت عنوان "روسيا إفريقيا.. نبنى مستقبلا معا"، إكمالا لرحلتنا في إفريقيا وزيارة 3 دول بهدف نشر الوعى عن الفضاء والتكنولوجيا الروسية، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد النصر الروسية وإقامة 80 سنة على العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وتابع أن وكالة الفضاء الروسية مستعدة للتعاون مع مصر وتقديم شرح لمجالات التكنولوجيا الحديثة في المجال الفضائي الروسي يتضمنها العديد من المقابلات مع المتخصصين؛ لتوفير سبل دعم فضائية بين كلا البلدين.

وأوضح رائد الفضاء، أن هناك ما يقرب من 600 رائد فضائي على مستوى العالم استطاعوا تنفيذ رحلاتهم من كوكب الأرض إلى الفضاء الخارجي، والتي كان أولها رحلة استكشافية، لكن وصلنا الآن للمقدرة على العيش في الفضاء.

ووصف سيرجي، رحلات الفضاء بأنها رحلة منتظرة لرواد الفضاء ونتشوق لها، ويتم الإعداد المسبق لها بفترات طويلة لتكون كافية لمعرفة كل التفاصيل وأدقها، والتجهيز لها بعديد من التدريبات التي تحاكي رحلات الفضاء.

وأوضح أن رحلات الفضاء لا تقتصر على رواد الفضاء بالمفهوم المعروف فقط، ولكن طاقم العمل يتطلب كل التخصصات من علماء وأطباء، فكل دولة لها متطلباتها ومواصفات لرواد الفضاء وفق الخطة المستهدف تنفيذها في مجالات الفضاء.

رائد الفضاء الروسي العالمي
رائد الفضاء الروسي العالمي
رائد الفضاء الروسي العالمي
رائد الفضاء الروسي العالمي
رائد الفضاء الروسي العالمي
رائد الفضاء الروسي العالمي
رائد الفضاء الروسي العالمي
رائد الفضاء الروسي العالمي
رائد الفضاء الروسى مجال الفضاء الفضاء التعاون الروسي المصري سيرجي كود سفير شكوف الجهود المصرية الفضاء الروسي العالمي

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها فى الهرم

رئيس "اقتصادية قناة السويس" يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر مع شركات هولندية

كبير الأثريين بوزارة السياحة: مسلسل "نتفليكس" عن كليوباترا لم يصدر سوى "لون البشرة السمراء"

الحكومة تكشف عن مشروع ضخم للبتروكيماويات فى "اقتصادية قناة السويس"

مركز إعلام الداخلة ينظم ندوة تثقيفية عن أمراض الصيف وطرق الوقاية منها

مساهم يبيع كامل حصته في باكين بـ5.05 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى