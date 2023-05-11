سيرجى كود: "حضورى لمصر تمهيد للتعاون الروسى الإفريقى فى مجال الفضاء"

أشاد رائد الفضاء الروسي العالمي، سيرجي كود سفير شكوف، بالجهود المصرية في مجال الفضاء، مؤكدًا أنها الشريك الأقدم لدولة روسيا في التعاون المشترك بالعديد من المجالات وتحديدًا في مجال الفضاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الثقافى الروسى فى الإسكندرية، لحضور لقاء مع رائد الفضاء الروسي العالمي.

ونظم اللقاء على هامش الإجراءات التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية، المقرر انعقادها خلال شهر يوليو المقبل في مدينة سانت بطرسبرغ.

وأوضح "سيرجي كود" أن التعاون سيثمر عن تقديم معلومات مفيدة وحيوية وفق حوار بين كلا الدولتين المصرية والروسية، وإمداد رواد الفضاء المصريين بكل الاستعدادات.

وأوضح أن زيارته إلى مصر هي أولى الخطوات التمهيدية لمشروع جديد تحت عنوان "روسيا إفريقيا.. نبنى مستقبلا معا"، إكمالا لرحلتنا في إفريقيا وزيارة 3 دول بهدف نشر الوعى عن الفضاء والتكنولوجيا الروسية، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد النصر الروسية وإقامة 80 سنة على العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وتابع أن وكالة الفضاء الروسية مستعدة للتعاون مع مصر وتقديم شرح لمجالات التكنولوجيا الحديثة في المجال الفضائي الروسي يتضمنها العديد من المقابلات مع المتخصصين؛ لتوفير سبل دعم فضائية بين كلا البلدين.

وأوضح رائد الفضاء، أن هناك ما يقرب من 600 رائد فضائي على مستوى العالم استطاعوا تنفيذ رحلاتهم من كوكب الأرض إلى الفضاء الخارجي، والتي كان أولها رحلة استكشافية، لكن وصلنا الآن للمقدرة على العيش في الفضاء.

ووصف سيرجي، رحلات الفضاء بأنها رحلة منتظرة لرواد الفضاء ونتشوق لها، ويتم الإعداد المسبق لها بفترات طويلة لتكون كافية لمعرفة كل التفاصيل وأدقها، والتجهيز لها بعديد من التدريبات التي تحاكي رحلات الفضاء.

وأوضح أن رحلات الفضاء لا تقتصر على رواد الفضاء بالمفهوم المعروف فقط، ولكن طاقم العمل يتطلب كل التخصصات من علماء وأطباء، فكل دولة لها متطلباتها ومواصفات لرواد الفضاء وفق الخطة المستهدف تنفيذها في مجالات الفضاء.

رائد الفضاء الروسي العالمي

رائد الفضاء الروسي العالمي

رائد الفضاء الروسي العالمي