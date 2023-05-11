الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: نسابق الزمن لاستكمال تطوير 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدكتورة رحاب على رئيس فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بأسوان، والتابعة لرئاسة الجمهورية وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة. 

وتناول اللقاء المتابعة الجارية لمعايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مع متابعة منظومة التدريب العملى للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب حيث سيتم ذلك بإشراف هيئة الرقابة والإعتماد برئاسة الدكتور أحمد طه. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسابقة الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات، و86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها، ودخولها التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل مليون و150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة. 

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور القومى للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية. 

وفى ذات السياق، أوضحت الدكتورة رحاب على أن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية تعد هيئة حكومية مصرية تتبع رئيس الجمهورية، وأُنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كأحد الأعمدة الثلاث الرئيسية (هيئة التأمين، هيئة الرعاية، هيئة الرقابة) لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل. 

ولفت إلى أن الهيئة تعتبر هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير والتى بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض.

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