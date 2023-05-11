الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": نتفاوض مع مستثمر سعودي لإنشاء مشروع متكامل للدواجن ببني سويف

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه جاري التفاوض مع مستثمر سعودي لإنشاء مشروع متكامل للدواجن يتضمن عنابر ومصنع للأعلاف بمحافظة بني سويف على مساحة 130 فدانا.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه جرى  طرح ما يقرب من 10 آلاف فدان بمحافظة الوادي الجديد، وجار المفاوضات مع مستثمرين خليجيين لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة في صناعة التمور.

وأشار إلى أنه جاري أيضا التفاوض مع الجانب اليوناني لإنشاء مشروعات تجارية بمحافظة الوادي الجديد.

وحول التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، قال عشماوي: “لدينا تجربة متميزة في طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من قبل القطاع الخاص ونسعى الى إثراء التجربة”.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاء مع السلاسل التجارية لعرض أفضل الأماكن المتميزة للعمل بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في إطار خطة الدولة للتوسع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة.

 

 

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