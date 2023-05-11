الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منطقة سوهاج الأزهرية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

اختتمت منطقة سوهاج الأزهرية، مساء اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد، للعاملين بالمنطقة والذي نفذته الإدارة العامة للتدريب التابعة لمشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي بمنطقة سوهاج وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج بحضور وإشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور موهوب محمد عيسى مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة وعدد من قيادات المنطقة. 

وأكد حمادي، أن التدريب يعد واحدًا من ضمن سلسلة  تدريبات عملية تقدمها منطقة سوهاج الأزهرية لمنسوبيها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجهات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح أن محاضرة اليوم هي المحاضرة الختامية للتدريب والتي تناول "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2030 م" و"الحوكمة الرشيدة في مكافحة الفساد" وسبل تفعيلها في الواقع المحيط بالعاملين في البيئة المحيطة.

وأعرب رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، عن تقديره الكبير لجهود الإدارة العامة للتدريب بالمشيخة والتدريب التربوي بالمنطقة على جهودهما فى تنظيم البرنامج، داعيًا المتدربين للتطبيق العملي لكل المعايير والاستراتيجيات والوسائل التي تناولها التدريب في مكافحة الفساد. 

ولفت "حمادي" إلى أن تطوير أي مجتمع يبدأ من إصلاح الفرد لذاته أولاً وتغيير سلوكه للأفضل بجانب تقديم الدعم اللازم له من جانب المؤسسة  التى يعمل بها وهو مايسعى اليه الأزهر الشريف بقيادة فضيلةالإمام الأكبر شيخ الأزهر.

واختتم فعاليات التدريب بتكريم المشاركين من مدربين ومتدربين بشهادات تقدير والتقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس المنطقة وقيادات الأزهر.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بداية الأسبوع الحالي واستمرت حتى اليوم الخميس متضمنة العديد من الفعاليات والمحاضرات التي تناولت مكافحة الفساد وخطورته على تقدم المجتمعات.

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
ادارة التدريب اري استخدام استراتيجيات أزهر أزهري

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