الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من أعمال تطوير ورصف محور روض إسكندر في أبوصوير بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من مشروع أعمال تطوير ورصف محور روض إسكندر بمركز ومدينة أبوصوير، ووصله بمحور 30  يونيو، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف عدد من الشوارع بنطاق مدينة أبوصوير.

وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن الأعمال التي تمت بمحور روض إسكندر، بلغت أطوالها 4 كم وبتكلفة حوالي 18 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.

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