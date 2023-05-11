رئيس "اقتصادية قناة السويس" يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر مع شركات هولندية

على هامش مشاركته في ملتقى الهيدروجين العالمي

عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العديد من اللقاءات والمباحثات، وذلك خلال تواجده في روتردام، ضمن مشاركته في ملتقى الهيدروجين العالمي، الذي يعد أضخم حدث من نوعه في أوروبا، لاستقطاب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020-2025، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك من أجل استكمال النشاط المكثف الذي تقوم به الهيئة لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

واستعرض رئيس الهيئة الإمكانات المتفردة التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وتصديره لقارة أوروبا، وذلك خلال الجلسة الأولى للمنتدى بحضور السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر لدى هولندا، وأحمد أبو طالب، عمدة مدينة روتردام، وممثلي صندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة المتجددة وممثلي شركة توزيع الكهرباء المصرية ومسئولي شركة OCI، التي تعد من أولى الشركات التي تعمل في مجال الوقود الأخضر داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، حيث نفذت أول مشروع للهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية بالسخنة بقدرة 100 ميجاوات، وذلك بالشراكة مع شركة فرتيجلوب وشركة سكاتك وصندوق مصر السيادي، حيث تم افتتاح المشروع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، والذي عقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

كما عقد رئيس الهيئة مباحثات مهمة مع الرئيس التنفيذي لميناء روتردام، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالات تداول الوقود الأخضر؛ ليكون مسار الوقود الأخضر من المنطقة الاقتصادية بعد تصنيعه متجهًا إلى ميناء روتردام بهولندا تمهيدًا لوصوله إلى كل الأسواق الأوروبية، وأيضاً ليتم تفعيل الممر الأخضر "green corridor" من سنغافورة إلى ميناء روتردام مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يعد لأن يكون ممرًا لتموين السفن بالوقود الأخضر، كما سيشمل التعاون أيضاً تبادل الخبرات في تنمية الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق التعاون الفني في مجالات الرقمنة داخل الموانئ، بالإضافة إلى زيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.