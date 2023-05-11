الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كبير الأثريين بوزارة السياحة: مسلسل "نتفليكس" عن كليوباترا لم يصدر سوى "لون البشرة السمراء"

مجدى شاكر
مجدى شاكر

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن فكرة اللون هي التي تتصدر حلقات مسلسل كليوباترا السابعة المعروض حاليًا على منصة نتفليكس، مضيفًا أن القائمين على العمل يريدون تصدير فكرة لون إفريقيا جنوب الصحراء أصحاب البشرة السوداء كما ظهر والد الملكة بالفيلم، أيضًا الجنود.

وأضاف شاكر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسلسل أغفل إظهار معالم الإسكندرية وعلى رأسها البحر والفنارة والمكتبة، إذ كان الإقليم في عهد البطالمة والملكة كليوباترا خاصة، عاصمة مهمة للغاية، كما أن مشهد انتحار الملكة كليوباترا بواسطة أكلها تمرة هو خطأ فادح، حيث إن كتب التاريخ ذكرت أن سبب موتها مسمومة أو بسبب لدغة سم ثعبان الأفاعي، لافتًا إلى أن ما شعر به عند مشاهدته المسلسل هو تصدير فكرة اللون الأسود دون غيره.

وتابع شاكر أن مخرج العمل لديه فكرة أن دول المنطقة وقتها كانت صحراء، فالإسكندرية لم تكن بهذا السفه الذي تم تصويره في حلقات الفيلم الوثائقي، موضحًا أن هناك هجومًا واضحًا على الهوية المصرية، كما أنه يستهدف تغيير أفكار الأطفال وما يقومون بدراسته في المدارس والجامعات.

يشار إلى أن حلقات مسلسل كليوباترا السابعة المذاع حاليًا على منصة نتفليكس، قوبلت بغضب من صفوف الأثريين نظرًا للمغالطات التاريخية التي شابت المسلسل، ورد عليه الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، ببث فيلم عن الملكة كليوباترا تمت إذاعته على منصات Youtube وLocal News وAmazon Prime، يروي الحقائق التاريخية حول الملكة كليوباترا.

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