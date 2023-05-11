الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الزمالك يحدد بديلى المثلوثى ودونجا فى مباراة الإسماعيلى

خوان أوسوريو
خوان أوسوريو

يقوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتجهيز بديلي حمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا للدفع بهما في مباراة الإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين للدوري الممتاز والمقرر إقامتها في السابعة مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية.

ويغيب حمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصول كل منهما على ثلاثة إنذارات، وكان عمر جابر هو البديل الطبيعى لحمزة المثلوثي وعمرو السيسي هو بديل دونجا، لكن عدم اكتمال جاهزية عمر جابر والسيسي وخضوعهما لبرنامج تأهيلي جعل أوسوريو يفكر في أكثر من حل منها الدفع بمحمد عبدالغني في وسط الملعب بجوار محمد أشرف روقا وسيف جعفر، على أن يتم الدفع بسيد عبدالله نيمار في مركز الظهير الأيمن.

أيضا يفكر أوسوريو في اللجوء لطريقة 3-4-3 بالدفع بمحمد عبدالغني في قلب الدفاع بجوار محمود شبانة ومحمود حمدي الونش والدفع بسيد نيمار وسيف جعفر ومحمد أشرف روقا وأحمد أبوالفتوح في الوسط والثلاثي الهجومي أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري في الخط الأمامي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 43 نقطة من 25 مبارة وله مباراتين مؤجلتان مع طلائع الجيش والإسماعيلي ويفصله 7 نقاط عن فريق فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 26 مباراة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، كما يفصل الزمالك 6 نقاط عن فريق بيراميدز الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 25 مباراة وله مباراتان مؤجلتان مع حرس الحدود والأهلي، لذلك تمثل مباراة الإسماعيلي أهمية كبيرة لفريق الزمالك الذي يرفع شعار لا بديل عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، خاصة أن أى نتيجة سلبية ستبعده عن صراع الفوز بالمركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الاسماعيلى حمزة المثلوثي نبيل عماد دونجا

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