الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 12.9% زيادة في إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض عام 2021

خريجي كليات التمريض
خريجي كليات التمريض

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل وهى اول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث ،كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية في المستشفيات.

وأظهرت أحدث البيانات أهم المؤشرات الإحصائية حول منظومة التمريض فى مصر من حيث أعداد خريجي كليات التمريض وأعضاء هيئة التمريض ونقابة مهنة التمريض كما يلى: 

- بلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 7439 خريج عام 2021 مقابل 6591 خريج عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 12.9٪.

- بلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 6738 عام 2021 مقابل 5151 عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.8 ٪.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 266.5 ألف عضو عام 2021 مقابل 262.3 ألف عضو عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.6٪.

- بلغ إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية 218 ألف ممرض عام 2021 مقابل 227 ألف ممرض عام 2020  بنسبة انخفاض  قدرها 4 %.

-  بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الحكومي 192.1 ألف ممرضاً عام 2021 مقابل 201.6 ألف ممرضاً عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.7% .

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الخاص25.6 ألف ممرض يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2021 وهو نفس الرقم بالعام السابق.

ويعتمد جهاز الإحصاء فى هذا الصدد على العديد من المصادر في الحصول على البيانات منها بيانات وزارة الصحة، ونقابة مهنة التمريض ووزارة التعليم العالي. 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الموافق 11 5 2023 منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للتمريض المؤشرات الاحصائية كليات التمريض نقابة مهنة التمريض

الأكثر قراءة

فحص 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" بالغربية

جزّار نحر عنقيهما.. أمن الجيزة يحل لغز مقتل عجوز وابنتها بالمنيرة الغربية

إحالة أوراق طبيب للمفتي بتهمة قتل مواطن بعد فشله في سرقته بالمعادي

جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس القاهرة

"التجارة الداخلية": مدينة الذهب للصناع فقط ولن ننقل الصاغة إليها

أسوان تستلم 82 ألف طن قمح من المزارعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى