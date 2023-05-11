الإحصاء: 12.9% زيادة في إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل وهى اول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث ،كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية في المستشفيات.

وأظهرت أحدث البيانات أهم المؤشرات الإحصائية حول منظومة التمريض فى مصر من حيث أعداد خريجي كليات التمريض وأعضاء هيئة التمريض ونقابة مهنة التمريض كما يلى:

- بلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 7439 خريج عام 2021 مقابل 6591 خريج عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 12.9٪.

- بلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 6738 عام 2021 مقابل 5151 عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.8 ٪.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 266.5 ألف عضو عام 2021 مقابل 262.3 ألف عضو عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.6٪.

- بلغ إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية 218 ألف ممرض عام 2021 مقابل 227 ألف ممرض عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4 %.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الحكومي 192.1 ألف ممرضاً عام 2021 مقابل 201.6 ألف ممرضاً عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.7% .

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الخاص25.6 ألف ممرض يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2021 وهو نفس الرقم بالعام السابق.

ويعتمد جهاز الإحصاء فى هذا الصدد على العديد من المصادر في الحصول على البيانات منها بيانات وزارة الصحة، ونقابة مهنة التمريض ووزارة التعليم العالي.