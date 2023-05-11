الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التموين: لم نمنح علامة "نادي القرن" للأهلي أو الزمالك حتى الآن

علم النادي الاهلي
علم النادي الاهلي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الجهاز لم يمنح وثيقة علامة نادي القرن سواء للنادي الأهلي أو نادي الزمالك حتى الآن.

وأضاف عشماوي في رد على سؤال لـ"الدستور" بشأن القرار النهائي للعلامة التجارية لنادي القرن أن جهاز التجارة ليس لديه إفادة حتى الآن عن ما يسمى “علامة نادي القرن”. 

ونوه خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر جهاز التجارة عن وجود 700 ألف علامة تجارية تم تسجيلها منها 550 ألف علامة تجارية محلية، مع تلقي يوميا طلب تسجيل 200 علامة تجارية، مؤكدا أن تسجيل العلامة التجارية يخضع لإجراءات خاصة بتقديم وثائق ومستندات حتى يتم السماح بتسجيل العلامة للجهة المتقدمة.

وأوضح عشماوي أنه لا يوجد أي نادي رياضي تقدم بجهاز التجارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لتسجيل علامة نادي القرن له، قائلا إن القانون نظم عملية العلامة التجارية حتى يتم تسجيلها.

وكشف عشماوي عن أن القانون يسقط العلامة التجارية عن أي جهة لم تقدم طلب تجديد للتسجيل بعد 10 سنوات من حصولها عليها، قائلا: "إن لم يتم تجديد العلامة في آخر شهر من مدة الـ10 سنوات تسقط العلامة ومن حق طرف أخر أن يتقدم عليها".

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