الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام "YLY Competition" بالغردقة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

بدأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، زيارته لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، بحضور ختام برنامج "YLY Competition" المقام بالمدينة الشبابية بالغردقة بتواجد 110 أفراد من أعضاء المبادرة الشبابية YLY، ومشاركة نحو 5 آلاف شاب وفتاة  "أون لاين" من مختلف محافظات الجمهورية.

تتنوع الفعاليات التى يتضمنها برنامج YLY Competition، ما بين مبادرات شبابية مجتمعية تنموية، ومسابقات رياضية فى عدد من الألعاب الجماعية والفردية، وأنشطة ثقافية، وفقرات فنية للشباب المبدعين أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"، وتستهدف الفعاليات الوصول إلى نحو 200 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثمن وزير الشباب والرياضة على الحالة العامة المحيطة بالفعاليات المتنوعة لـ  YLY Competition، والتي تحتضنها المدينة الشبابية بالغردقة بعد أنهت الوزارة تطويرها بشكل كامل لتصبح واحدة من علامات المنشآت الشبابية والرياضية البارزة فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وتستضيف الشباب من كل المحافظات على مدار العام ترسيخاً لرؤية المدن الشبابية التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات من حيث تنشيط السياحة الداخلية، وتعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية المختلفة التى تتميز بها البلاد من خلال تنفيذ برامج وأنشطة ترفيهية وتثقيفية تدعم قيم الولاء الانتماء لدى الشباب والفتيات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، دعمه المتواصل لمختلف المبادرات والكيانات الشبابية، ومنها مبادرة شباب يدير شباب YLY، والتي تنفذها الوزارة ويديرها الشباب بأنفسهم من خلال تحديد البرامج والمشروعات التى يرغبون تنفذها في مختلف المحافظات، مثنياً على أداء أعضاء المبادرة، وسياستها فى التوسع فى جذب مزيد من الشباب، ودورها المجتمعى الملموس فى كافة المحافظات.

يستهدف برنامج YLY Competition الترويج لأنشطة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة، وبرامج مبادرة YLY عبر مواقع التواصل الاجتماعى كهدف عام، وتسليط الضوء على المبدعين والموهوبين من أعضاء المبادرة، واكتشاف قيادات شابة جديدة للمشروع، ويأتى كأحد أبرز مشروعات YLY  السنوية.

من جهتهم، عبَر المشاركون بالبرنامج عن خالص تقديرهم لجهود وزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم لشباب المبادرة، وإطلاق كامل الرأى لهم فى تحديد البرامج التى يرغبون تنفيذها وتتوافق مع تطلعاتهم، مؤكدين أن مبادرة YLY  باتت كياناً شبابياً ذات تأثير ملحوظ على أرض الواقع، ويضم آلاف الشباب من جميع المحافظات، الحريص على التعلم وخدمة المجتمع انطلاقاً من دور الشباب الرئيسي فى إحداث التنمية للبلاد على مستوى مختلف القطاعات فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة.

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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البحر الاحمر التواصل الاجتماعي السياحة الداخلية خدمة المجتمع حيث سياستها شاب وفتاة

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