خبير اقتصادي يطالب بتحديد قيمة ضريبة ذهب الخارج

ثمّن الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، قرار مجلس الوزراء الذي جاء برقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء الذهب الوارد من الخارج بصحبة الركاب سواء كان سبائك أو حلى أو مشغولات ذهببة من الرسوم الجمركية وذلك لمدة 6 أشهر.

خبير: إعفاء ذهب الخارج يستهدف الحد من محاولات التهريب الجمركي

وأكد عبدالمنعم لـ"الدستور"، أن قرار مجلس الوزراء جاء فى توقيت سليم وبما يحقق استقرار فى أسعار الذهب داخل السوق المحلي والعمل على الحد من زيادة أسعار الذهب المتداول ما يؤدي إلى تقليص أسعاره خلال فترة تطبيق قرار الحكومة.

وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية على أن قرار مجلس الوزراء لا يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في حين أن القيمة المضافة يتم تحصيلها علي المصنعية وبالتالي من الصعب احتسابها وكان من الأفضل تحديد قيمة محددة لضريبة هذه القيمة طبقًا لطبيعته كسبائك أو نصف مشغولات أو مشغولات وحلي كاملة، كما لا يتضمن القرار حدًا أقصى للكميات الواردة وكان من الأفضل تحديدها؛ حتى لا يتحول الأمر لتجارة والضغط علي الدولار.