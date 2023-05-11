الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسؤول بـ "التموين": ندرس استيراد اللحوم من الصومال وتشاد لفتح مناشئ جديدة

لحوم
لحوم

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن الاتفاق بين وزارة التموين وشركة "اتجاهات" السودانية مازال قائمًا، فيما تدرس الدولة حاليًا الاستيراد من الصومال وتشاد لفتح مناشئ جديدة. 

وأشار "عشماوى" إلى أن تعدد المناشئ أمر مهم للغاية كما حدث فى القمح، حيث وصل عدد المناشئ التي تستورد منها مصر إلى١١ منشئ، مضيفًا: "نسعى حاليًا إلى البحث عن مناشئ أخرى للحوم الطازجة في الصومال، خاصة وأن المراعي الصومالية هي نفس المراعي السودانية، وبالتالي نفس المذاق، وسوف يتوقعها المواطن المصري بشكل جديد خاصة وأنها تصل لنا من الخارج حية ويتم الذبح في مصر يوميًا وتوزيعها على المنافذ التمويينية طازجة".

وعن أسعار اللحوم، أكد عشماوي، أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، كما أنها تختلف من قطعة لأخرى في الذبيحة الواحدة، مؤكدًا أن هناك بدائل للحوم وهي الدواجن وهي مطروحة بكميات كبيرة فى المنافذ التموينية.

وفيما يخص أسعار الدواجن، أوضح مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة تدخلت لتوفير الأعلاف، وبالفعل تراجعت أسعار الدواجن بنسبة ملحوظة، كما تراجع سعر البيض خاصة مع معارض "أهلًا رمضان" التي طرحت البيض بأسعار مخفضة. 

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