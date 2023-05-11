الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يرفض خروج 292 من مرضى الأورام والقلب لتلقي العلاج خارج غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن آخر تطورات الوضع الصحي في الأراضي المحتلة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على عدة مدن في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك ارتفاعًا لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل إلى 25 شهيدًا بينهم 6 أطفال، مضيفًا أن الاحتلال يرفض خروج 292 من مرضى الأورام والقلب لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وأكد أن الطواقم الطبية والمنشآت الصحية في قطاع غزة ليست بمنأى عن استهدافات قوات الاحتلال، متابعًا: "إذا استمر العدوان على قطاع غزة، فلن نكون قادرين على تقديم الخدمات الطبية، فيما تم التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للضغط على الاحتلال لإدخال المعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أعتى ما لديه من قوة عسكرية ضد قطاع غزة لإحداث أضرار بشرية كبيرة بين المدنيين.

مدينة خان يونس إسرائيل تل أبيب قطاع غزة الضفة الغربية الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى

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