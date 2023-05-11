انطلاق اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أعمال "الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب" الذي تنظمه ( إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) للتحضير لأعمال الدورة العادية الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 19-20 مايو الجاري بجنيف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية (76) لمنظمة الصحة العالمية المقرر انعقادها خلال الفترة من 21-30 الجاري.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - في تصريح على هامش الاجتماع - إن اللجنة ستناقش عدداً من الموضوعات الصحية المهمة وهي الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل والذي يعد بندا دائماً في إطار الموضوعات المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والتي سيلقيها وزير الصحة في الجمهورية اليمنية، إلى جانب تنظيم مؤتمر ومعرض عربي- ألماني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذي ستستضيفه مملكة البحرين.

وأضافت أنه في ضوء المستجدات الإنسانية الملحة للدول العربية، سيعرض على وزراء الصحة العرب موضوع التنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية الصحية، كما ستناقش اللجنة الاستراتيجية الخاصة لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وصحة المرأة العربية للخروج بخطة عمل لتفعيل" مبادرة المحفظة الوردية".

وأشارت إلى أن الدورة (59) لمجلس وزراء الصحة العرب ستشهد إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، والتي تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها،حيث أبرزت جائحة كورونا أن أنظمة الإدارة المالية العامة الحالية لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وبالتالي، ستحتاج الدول العربية إلى تعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة البند الخاص بتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.