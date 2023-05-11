مركز شباب بشتيل يطلق "الحلم" لاكتشاف المواهب.. والأهالي: فرصة لأبنائنا

برعاية وزارة الشباب والرياضة، أطلق مركز شباب بشتيل مشروع الحلم لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم في كافة أنحاء مناطق وقرى محافظة الجيزة، وتسويقهم لأندية الدوري الممتاز لكرة القدم بالتنسيق مع الدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وعادل فهمي وكيل المديرية للشباب، وإسلام ياسين مدير إدارة أوسيم.

مشروع حلم

ويستهدف مشروع الحلم لجمع أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين في كرة القدم ووضعهم في برنامج تدريبي لتجهيزهم وتسويقهم للأندية الدوري الممتاز ومن الممكن الوصول للاحتراف الخارجي في أندية أوروبا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز شباب بشتيل أو أحد أندية الدوري الممتاز لتبني المشروع، كما سيتم التعاقد مع عدد من المدربين المميزين للإشراف على التدريبات وانتقاء العناصر الموهوبة، فضلا عن تعاون مع مراكز الشباب المجاورة للوصول لأكبر قاعدة من اللاعبين لتحقيق رؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في توسيع قاعدة الممارسة والمنافسة لانتقاء العناصر الموهوبة في قرى مصر المختلفة.

مركز شباب بشتيل

الأمر استقبله أهالي منطقة بشتيل والمناطق المجاورة بالسعادة البالغة، ويقول عماد محمد، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، إن مشروع الحلم فرصة ذهبية لأبناء المنطقة وإعطائهم فرصة لتطوير موهبتهم وإخراجها للعالم بعد أن كانت محصورة في الأندية ومراكز الشباب المختلفة، معلقة "كل نجوم كرة القدم الكبار طلعوا من قرى ومناطق شعبية أصيلة".

مركز شباب بشتيل مشروع الحلم.

ومن جهتها، أكدت كريمة فتحي، من أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن مشروع الحلم الذي أعلن عنه مركز شباب بشتيل برعاية من وزارة الشباب والرياضة، شجع العديد من الأهالي على التقديم لأبنائهم في مراكز الشباب المختلفة وتطوير موهبة أبنائهم من أجل الاشتراك في ذلك المشروع وتحقيق أحلام أبنائهم في كرة القدم.

وأضاف أحمد سعيد، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، أن أفضل ما يمكن الاستثمار فيه هو مجال الرياضة وأن نجعل كافة ابنائنا يحترفون إحدى الرياضيات ومشروع الحلم هو فرصة حقيقة لتحقيق أحلام الآباء والأبناء، خاصة وأن العديد من القرى والمناطق الشعبية تحتوى على العديد من المواهب المدفونة التي لازالت في انتظار مثل تلك الفرص، وتنمى أن يتم تدعيم تلك المشروع على أن يكون في كافة الرياضيات وليس في كرة القدم فقط.