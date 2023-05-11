أمين "حكماء المسلمين" ووزير إعلام كازاخستان يناقشان سبل تعزيز التعايش الإنساني

قال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، إن المجلس يولي أهمية كبيرة لتعزيز دور الإعلام في نشر قيم الأخوة الإنسانية من خلال تحقيق التطبيق العملي للقيم المهنية والأخلاقية التي نصت عليها "مدونة العشرين" إحدى مبادرات المجلس.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للمجلس، درخان قيديرالي وزير الإعلام وتنمية المجتمع في جمهورية كازاخستان بمقر المجلس بأبوظبي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودور الإعلام في نشر قيم التسامح والتعايش الإنساني.

وأشاد عبدالسلام بجهود دولة كازاخستان في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة من خلال مؤتمر زعماء الأديان الذي يمثل منصة دولية هامه لتلاقي ممثلي الأديان والثقافات المختلفة.

من جهته، ثمن وزير الإعلام وتنمية المجتمع بجمهورية كازاخستان جهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في نشر قيم السلام وتعزيز جسور التواصل الإنساني من خلال عدد من المبادرات المهمة وخاصة في مجال حوار الأديان، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع المجلس في مجالات نشر قيم الأخوة والتعايش المشترك.

وأكد الجانبان -في نهاية اللقاء- الذي عقد بمدينة أبوظبي، ضرورة توحيد كافة الجهود العالمية من أجل صناعة محتوى إعلامي هادف يُسهم في بناء أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في مجتمعاتها، مشيدين بمخرجات مؤتمر "دور التسامح والتعايش في استدامة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار" الذي نظَّمته وزارة التسامح والتعايش بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين بهدف تعزيز الجهود الدولية نحو تبني سياسات حكومية داعمة للقيم الإنسانية.

