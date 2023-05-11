الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة إثر نشوب حريق في منزل بأبوقرقاص بالمنيا

حريق في منزل
حريق في منزل

لقيت سيدة مصرعها، إثر نشوب حريق هائل داخل منزل بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، صباح اليوم الخميس، بسبب ماس كهربائي، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من الأدلة الجنائية للمعاينة والفحص.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل منزل "مفضل.م.ح" بالوحدة المحلية لقرية أبيوها في مركز أبوقرقاص. 

- نتائج التحقيقات الأولية

 وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية،  وتم 34إجراء التحريات الأولية، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن مصرع "فتحية.م.ح" 65 عاما، شقيقة صاحب المنزل، متأثرة بإصابتها بحروق متنوعة بأنحاء الجسم.  

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي، وانتقل رجال المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وبالفحص تبين وجود خسائر مادية عبارة عن احتراق سقف الطابق الأرضي، ومقام بألواح والعروق الخشبية

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

المنيا مصرع سيدة حريق هائل بمنزل بسبب ماس كهربائي قرية أبيوها بأبوقرقاص قوات الحماية المدينة بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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