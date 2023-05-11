الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 5 سنوات لعاطل يروج الحشيش في الإسكندرية

الحشيش
الحشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، مما أسند إليه وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، و بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 17398 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.

- نتائج التحريات

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي ، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر في القضية رقم 9345 لسنة 2022 جنح باب شرقي بضبط وإحضار المتهم " م.ع.م"، عاطل، انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان تواجده إلا أنه  كان بحوزته سلاح أبيض "كتر"  وحاول الهروب، وتمكن ضباط القسم من ضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها" 4 قطع لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول"، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه و تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي  قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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