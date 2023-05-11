الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مخطوطة ابن بطوطة السرية".. رواية تاريخية تعيد اكتشاف سيرة الرحالة العربي الشهير

رواية ابن بطوطة السرية
رواية ابن بطوطة السرية

صدر حديثًا عن داري الرافدين والوتد للنشر والتوزيع رواية "مخطوطة ابن بطوطة السرية- سفر الخلود" للكاتب جاسم سلمان.

ويعيد الكاتب جاسم سلمان، اكتشاف سيرة الرحالة العربي الشهير، ابن بطوطة من خلال الرواية، والتي تتنقل بين أهم المحطات في حياة الرحالة المعروف، من معاناته وهو طفل، ورحلاته التي دونها في الكثير من البلدان المختلفة، ومطاردة المؤامرات المستمرة له في رحلاته.

رواية مخطوطة ابن بطوطة السرية

كتاب هوليوود يخشون من انهيارهم بسبب "الذكاء الاصطناعي"

وتميز الرواية بسردها التاريخي لحياة ابن بطوطة، كما تطرق الكاتب فيها إلى هيمنة التنظيمات السرية في عصر ابن بطوطة.

وتجولت الرواية في عدد كبير من المناطق والأماكن، التي تجول فيها الرحالة، من طنجة والقاهرة والإسكندرية إلى دمشق وحتى بغداد والأناضول وحدود الصين، وفيها تناول الكاتب الأحداث والوقائع الموثقة تاريخيًا، ليكشف عن الكثير من الأسرار والعجائب في حياة ابن بطوطة، ورحلاته المليئة بالأسرار والحكايات المليئة بالدهشة.

ومن أجواء الرواية: 

هل مات ابن بطوطة فعلا؟ هل دفنت سيرته في ركام رحلاته التي بدأت ولم تتوقف إلى اليوم؟ الكثير من الأسرار والتنظيمات والمكائد في الدويلات الإسلامية، من مماليك وعرب وعجم، والتعامل مع الجن وبالسحر، والعجائب.من طنجة وإلى القاهرة والإسكندرية ودمشق وحتى بغداد والأناضول وحدود الصين وأبعد أبعد من ذلك بكثير، حدود رحلات رسمتها أقدام الرحالة الكبير أو حتى خياله، لا فرق، المهم أنها كانت رحلة، رحلة في بقايا عمر ما كان ليسعف صاحبه كل هذا الكم من العجائب.

 رحالة ربما لم يدر في خلده ذات يوم أن يكتب ما كتب لولا إكراهات جعلت الكثير من خفاياها طي الكتمان، أو طي الحرمان، ولكنها بالتأكيد لم تكن رحلة طي النسيان، فهناك دائما ابن بطوطة، هناك دائما من يسافر ويرحل، وإن تغيرت الأزمنة وتنوعت الوسائط، فما بالك برحلة في ثنايا الرحلة.

سيرة ابن بطوطة، محاولة جديدة وقراءة ثانية، بجرأة كبيرة يحاول جاسم سلمان أن يسبر أغوارها،  فابن بطوطة كان موجوداً في سجن هناك بأقصى الشام ، وربما في العراق، أو في أماكن أخرى.

رواية تاريخية دار الرافدين ابن بطوطة جاسم سلمان مخطوطة ابن بطوطة السرية

مواد متعلقة

صدور الطبعة الثانية من كتاب "أنا والسينما" لـ إبراهيم عبد المجيد

الأكثر قراءة

حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2023 لغة إنجليزية

فحص 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" بالغربية

"القوى العاملة" تنهي مشكلة ورثة مواطنين مصريين مع "التأمينات الإيطالية"

جزّار نحر عنقيهما.. أمن الجيزة يحل لغز مقتل عجوز وابنتها بالمنيرة الغربية

إحالة أوراق طبيب للمفتي بتهمة قتل مواطن بعد فشله في سرقته بالمعادي

جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى