كتاب هوليوود يخشون من انهيارهم بسبب "الذكاء الاصطناعي"

إيفننج ستاندرد

أعلن كتّاب هوليوود، الأربعاء، استمرار إضرابهم عن الكتابة من أجل حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات الأفلام، حيث تحاول استوديوهات هوليوود التخلي عن الكتاب واستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع كتابة السيناريو.

وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية الخلافية بين نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) واستوديوهات الأفلام في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية كتابة سيناريوهات الأفلام والتلفزيون، حيث إن الكثيرين قلقون بشأن استيلاء الروبوتات على والوظائف خلال العقد القادم وذلك وفق صحيفة “إيفننج ستاندرد”.

الذكاء الاصطناعي يهدد مصير كتاب السيناريو

وقالت إيفننج ستاندرد إنه من الواضح أن الذكاء الاصطناعي بات مصدر قلق دائم لكتاب السيناريو الصاعدين، كما تدعي النقابة “WGA”، التي تزعم أن استوديوهات الأفلام ترغب في مناقشة استخدام التكنولوجيا مرة واحدة على الأقل في السنة.

وتتلخص الحجة، كما هو الحال دائمًا، في المال، على وجه الخصوص، بالنظر إلى الطريقة التي يتم بها تعيين الائتمان عند كتابة السيناريو، وبالتالي المبلغ الذي يجب أن يدفع للكاتب.

وإذا كان السيناريو يحتوي على الكثير من "المواد المصدرية"، فهذا يعني أنه يستند إلى فكرة قد تكون جاءت من رواية أو فيلم آخر أو مقال صحفي أو مسرحية ومع ذلك ، إذا كان الكاتب ينتج قصة أو سيناريو أو رسمًا أو معالجة بناءً على أفكار أصلية، فإنه يعتبر "مادة أدبية".

ونظرًا لأن الفكرة ليست أصلية لا يُسمح للكاتب بالمطالبة بحقوق كتابتها، مما يعني أنه يُنسب إليه الفضل في كتابة السيناريو ويتم دفع 75 في المائة فقط من رسوم الكتابة، مقابل الرسوم الكاملة لإكمال قطعة عمل أصلية.

ولكن إذا طُلب من نظام ذكاء اصطناعي مثل ChatGPT كتابة سيناريو، فسيتم ذلك باستخدام البيانات التي تم تغذيتها من جميع أنحاء الإنترنت، لذلك السؤال هل يمكن اعتبار أي شيء كتبه الذكاء الاصطناعي على أنه مادة أدبية أصلية وكيف يمكنك منح الائتمان؟.

ووفقا للصحيفة، من المهم ملاحظة أن برامج الذكاء الاصطناعي لا تنشئ أي شيء.

وقالت نقابة الكتاب في أمريكا الغربية "إذا تم تغذية المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر والمحتوى العام، فلا يمكن التمييز بين الاثنين، من حيث مخرجاته غير المؤهلة لحماية حقوق الطبع والنشر، ولا يمكن لبرنامج الذكاء الاصطناعي التوقيع على شهادة التأليف".

وتريد النقابة التأكد من أنه لا يمكن تخصيص مواد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للكتاب وإخبارهم بتكييف المحتوى في العمل.

كما أنها تريد التأكد من أن استوديوهات الأفلام لا يمكنها الادعاء بأن الذكاء الاصطناعي مسؤول عن المواد الأدبية.

لماذا يهدد الذكاء الاصطناعي الأعمال الفنية

يقول جيف شنايدر، من مجلة "أبوف ذا لاين'' لمراقبة صناعة الأفلام، نقلاً عن مصادر داخلية متعددة، إن كل استوديو في هوليوود تقريبًا يستكشف الآن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص سينمائية وتلفزيونية تستند إلى الملكية الفكرية الموجودة في المجال العام.

وكتب: "أصبح الذكاء الاصطناعي على ما يبدو القضية المحددة لهذا الإضراب، حيث أن مهنة الكتابة السينمائية والتلفزيونية على المحك، وكذلك مستقبل النقابة نفسها".

وقال "الحقيقة غير المريحة هي أن الفنانين الحقيقيين لا يعرقون الذكاء الاصطناعي، إن الكتاب من المستوى الأدنى هم الذين يخشون أن يحل محلهم".

ويقول كريس هوارد، رئيس الأبحاث العالمي لشركة Gartner للمحللين، إن كتاب هوليوود محقون في قلقهم من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقليل تكلفة إنتاج الأفلام من خلال إنشاء مسودات نصية "كافية بدرجة كافية".