محافظ المنوفية يلتقي الأسرة المتضررة من انفجار أسطوانة بوتاجاز في شبين الكوم

التقى اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، 4 أسر متضررة من انهيار منزلهم إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية بخاتى بشبين الكوم، بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير الجمعية الخيرية ببخاتي، وذلك لتقديم كافة اوجه الدعم المادى والمعنوي للأسر والوقوف بجانبهم و مساعدتهم على تخطي أزمتهم.

وسلم المحافظ مساعدات مالية ولحوم و مواد غذائية للمتضررين بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، موجهًا رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة شبين الكوم بتسهيل إجراءات تراخيص بناء منزل للمتضررين والإشراف بنفسه على كافة الإجراءات، وكذا التنسيق مع رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لمساعدتهم في البناء مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأسر الأكثر احتياجا و الأولى بالرعاية.

ومن جهته؛ أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى تم توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة من إعاشة يومية و نفقات العلاج للمصابين وغيرها من الضروريات لتوفير حياة كريمة لهم.