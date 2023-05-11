"التموين": إطلاق كارت ذكي للسجل التجاري يتضمن جميع البيانات قريبا

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، عن تدشين كارت ذكي للسجل التجاري قريبا، يتضمن جميع البيانات التي تحتويها الملفات الورقية، ضمن خطة التحول الرقمي.

ونوه عشماوي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر جهاز التجارة الداخلية، أنه يوجد ١٠٤ مكاتب سجل تجاري، منها النموذجية، معلنا عن ربط كافة مكاتب السجل التجاري ببعضها البعض، قائلا: "أصبح لدينا قاعدة بيانات مدققة".

وكشف عشماوي عن وجود ٥.٢ مليون سجل تجاري على قاعدة بيانات منظمة، موضحا أن مركز المعلومات الذي تم توقيع البرتوكول الخاص به مع وزارة الإنتاج الحربي سيتم من خلاله تدعيم البنية التحتيه للسجلات التجارية وتدقيق معلوماتها.

وأكد عشماوي تنفيذ ٩٠٪؜ من أرشفة العلامات التجارية، مؤكدا ربط السجلات التجارية مع ٣٥ مؤسسة وجهة حكومية وغير حكومية والقطاع المصرفي، بحيث يمكن للمواطن استخراج السجل التجاري عبر البنك.