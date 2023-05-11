ضوابط وأسعار النخالة لموردي القمح.. التفاصيل من الجريدة الرسيمة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 77 لسنه 2023 بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة (‏الخشنة – وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة فى إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5%، والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التى تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية. ‏

وتضمن القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلى من بداية الموسم (1/4/2023) يتم صرف 10 كيلو جرامات (نخالة خشنة – خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

كما حظر القرار على التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين الاتجار فى كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم، وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف ‏بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.‏

ونص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 ألاف جنية للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72% مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت أي مسمى.