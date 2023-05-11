الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

78 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 78376 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17658 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (987) مخالفة السير بدون تراخيص، و(22) مخالفة موقف عشوائى، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(9) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية لوائح المرو قانون ولوائح المرور

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