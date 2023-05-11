الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن أن الضربات الجوية التي وقعت خلال الليل قتلت علي حسن غالي، قائد القوة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي، وهي الهجمات التي تم تنفيذها كمهمة مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، فيما تسببت الهجمات في قتل عضوين آخرين من المجموعة مع غالي في مخبئه. وذلك بعد أن أعلنت مصادر فلسطينية عن أن الجيش الإسرائيلي قصف مبنى سكنيًا في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأكدت لاحقًا سرايا القدس الاغتيال.

قال الجيش الإسرائيلي إن غالي كان شخصية مركزية في الجهاد الإسلامي، وعضوًا في المجلس العسكري، ومسئول الوحدة الصاروخية، كما أنه لقد كان من قدامى المحاربين في عدة جولات من القتال مع إسرائيل، بما في ذلك عملية حارس الأسوار عام 2021 وعملية مطلع الفجر عام 2022.

الاغتيال الرابع

"غالي" يعتبر الرابع الذي اغتالته إسرائيل منذ بدء العملية التي تسمى "السهم الواقي" والتي بدأت باغتيال ثلاثة من قادة الجهاد الإسلامي فجر الثلاثاء، وهو ما أدى إلى اندلاع الجولة القتالية الحالية بين إسرائيل والجهاد في غزة.

القادة الثلاثة الذين اغتالتهم إسرائيل وهم: جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق إبراهيم عزالدين، أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

أطلق الجهاد الإسلامي ما يقرب من 500 صاروخ على إسرائيل أمس الأربعاء، فشل العديد منها في العبور إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي البعض الآخر، بينما سقط الباقي منها في مناطق مفتوحة وأحدثت إصابات طفيفة في بلدة سديروت المحاذية للقطاع.