الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 يديرون ورشة لتعديل وبيع الأسلحة النارية في الشرقية

أسلحة نارية
أسلحة نارية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص في محافظة الشرقية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم  وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، وبحوزتهم (15 بندقية خرطوش – 9 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 16 خزينة– عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - منظار – عدد من جرابات الطبنجات - 4  قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – سيارة "ملاكى" ملك أحد المتهمين – 2 هاتف محمول). 

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالأسلحة والطلقات النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة المضبوطة للتنقل والترويج لنشاطهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية تشكيل عصابي مكافحة المخدرات

الأكثر قراءة

العثور على جثة في أحد شوارع عين شمس

مصرع عامل دليفرى دهسته سيارة ملاكى بنزلة كوبرى فيصل

توريد 81 ألفًا و941 طنًا من القمح بالصوامع والشون فى أسوان

رئيس جهاز "السادات" يتفقد أعمال التطوير ويلتقى سكانًا بالمدينة

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

القبض على لصوص يسرقون رواد البنوك في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين