ضبط 4 يديرون ورشة لتعديل وبيع الأسلحة النارية في الشرقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص في محافظة الشرقية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، وبحوزتهم (15 بندقية خرطوش – 9 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 16 خزينة– عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى التصنيع - منظار – عدد من جرابات الطبنجات - 4 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – سيارة "ملاكى" ملك أحد المتهمين – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالأسلحة والطلقات النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بدون ترخيص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة المضبوطة للتنقل والترويج لنشاطهم، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.