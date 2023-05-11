جامعة الوادي الجديد تنظم فعاليات "نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة"

نظمت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد فاعليات مقرر نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة تحت شعار "يا حلم أننا قادمون" بمشاركة طلاب الفرقة الرابعة العام والأساسي وطلاب الدبلومة العامة بكلية التربية برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر زنقور عميد الكلية.

وبحضور الدكتور وحيد حامد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال موسى رئيس قسم أصول التربية، وتحت إشراف الدكتورة أسماء أبو بكر مدرس بقسم اصول التربية، والدكتور عقيلي محمد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، ومشاركة الدكتور محمد حسن عمران منسق عام الأنشطة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالاقسام المختلفة بالكلية.

وقالت الدكتورة منال موسى، رئيس قسم أصول التربية، إن الفاعلية تضمنت تقديم القرآن الكريم بقراءات مختلفة بمشاركة الطلاب والطالبات وعروض تقديمية للمقارنة بين التعليم في مصر واليابان وكذلك التعرف على نظام التعليم فى فرنسا والكثير من العروض يصاحبها لوحات من تنفيذ الفرقة الرابعة عام وأساسي بالتعاون مع طلاب الدبلوم العامة بالكلية.

وفى ختام الفاعليات قدم الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الشكر للمشاركين في تنفيذ الفاعلية من أعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة والطلاب والطالبات بكلية التربية، مطالبا بعقد مثل هذا الفاعليات على فترات مختلفة لمزيد من التفاعل للارتقاء بمستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة، كما أعرب عن سعادته بحضور هذه الفاعلية العلمية بمسرح كلية التربية.

وفي سياق آخر، نظمت الادارة المركزية لرعاية شباب جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية عن اساسيات الاسعافات الأولية بمشاركة عدد 50 طالبا وطالبة وعد من اعضا، الجهاز الإدارى بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور جمال حسن، منسق عام الأنشطة بالجامعة، وقال إن الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية حضرها قائد التدريب محمد مسعد، مسؤول الجوالة والخدمة العامة بالجامعة.