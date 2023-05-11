الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الوادي الجديد تنظم فعاليات "نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة"

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد فاعليات مقرر نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة تحت شعار "يا حلم أننا قادمون" بمشاركة طلاب الفرقة الرابعة العام والأساسي وطلاب الدبلومة العامة بكلية التربية برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر زنقور عميد الكلية.

وبحضور الدكتور وحيد حامد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال موسى رئيس قسم أصول التربية، وتحت إشراف الدكتورة أسماء أبو بكر مدرس بقسم اصول التربية، والدكتور عقيلي محمد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، ومشاركة الدكتور محمد حسن عمران منسق عام الأنشطة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالاقسام المختلفة بالكلية.

وقالت الدكتورة منال موسى، رئيس قسم أصول التربية، إن الفاعلية تضمنت تقديم القرآن الكريم بقراءات مختلفة بمشاركة الطلاب والطالبات وعروض تقديمية للمقارنة بين التعليم في مصر واليابان وكذلك التعرف على نظام التعليم فى فرنسا والكثير من العروض يصاحبها لوحات من تنفيذ الفرقة الرابعة عام وأساسي بالتعاون مع طلاب الدبلوم العامة بالكلية.

وفى ختام الفاعليات قدم الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الشكر للمشاركين في تنفيذ الفاعلية من أعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة والطلاب والطالبات بكلية التربية، مطالبا بعقد مثل هذا الفاعليات على فترات مختلفة لمزيد من التفاعل للارتقاء بمستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة، كما أعرب عن سعادته بحضور هذه الفاعلية العلمية بمسرح كلية التربية.

وفي سياق آخر، نظمت الادارة المركزية لرعاية شباب جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية عن اساسيات الاسعافات الأولية بمشاركة عدد 50 طالبا وطالبة وعد من اعضا، الجهاز الإدارى بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور جمال حسن، منسق عام الأنشطة بالجامعة، وقال إن الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية حضرها قائد التدريب محمد مسعد، مسؤول الجوالة والخدمة العامة بالجامعة.

جامعة الوادي الجديد نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة يا حلم أننا قادمون عروض تقديمية التعليم فى مصر واليابان

الأكثر قراءة

مصرع عامل دليفرى دهسته سيارة ملاكى بنزلة كوبرى فيصل

العثور على جثة في أحد شوارع عين شمس

توريد 81 ألفًا و941 طنًا من القمح بالصوامع والشون فى أسوان

قافلة طبية تفحص 1758 مواطنًا ضمن "حياة كريمة" بقرية سلوا فى أسوان

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

رئيس جهاز "السادات" يتفقد أعمال التطوير ويلتقى سكانًا بالمدينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين