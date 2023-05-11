تباين أداء مؤشرات البورصة، بمستهل تعاملات اليوم الخميس -آخر تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت المؤشرات الثانوية، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بنحو طفيف، وسط استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية .

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 17485 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.26%، ليصل إلى مستوى 3156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.01%، ليصل إلى مستوى 21024 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.06%، ليصل إلى مستوى 7295 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.31% ليصل إلى مستوى 3058 نقطة، ما ساهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.22% ، ليصل إلى مستوى 4650 نقطة.