الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة، بمستهل تعاملات اليوم الخميس -آخر تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت المؤشرات الثانوية، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بنحو طفيف، وسط استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية .

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.05%، ليصل إلى مستوى 17485 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.26%، ليصل إلى مستوى 3156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.01%، ليصل إلى مستوى 21024 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.06%، ليصل إلى مستوى 7295 نقطة.

 فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.31% ليصل إلى مستوى 3058 نقطة، ما ساهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.22% ، ليصل إلى مستوى 4650 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الخميس اخر تداولات الاسبوع انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0 31

الأكثر قراءة

ضبط 6 ركاب فى مطار القاهرة أخفوا سبائك ذهبية بطرق متنوعة (صور)

مساعد وزير التموين: إعفاء الواردات من الجمارك يُعيد الاستقرار إلى سوق الذهب

ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تصل لـ40 درجة فى الصعيد

حملات مرورية لرصد المخالفين في القاهرة والجيزة

محامي سكندري: دعوة الرئيس للحوار الوطني صادقة لتحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

أرمينيا وأذربيجان يتبادلان الاتهام حول تبادل لإطلاق النار في منطقة حدودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين