مصرع صياد غرقًا في النيل بمركز ساقلته بسوهاج

لقي صياد يبلغ من العمر 18 عامًا من مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، مصرعه غرقًا بنهر النيل، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة ساقلتة بورود إشارة من مستشفى ساقلتة المركزي لمركز ساقلته بوصول المدعو «أحمد م ب ع» سن 18 عامًا صياد ويقيم دائرة المركز «جثة هامدة» إدعاء غرق.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وبالانتقال والفحص وسؤال عمه المدعو «إمام ب ع» سن 51 عامًا عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجل شقيقه بالصيد بنهر النيل بذات الناحية إختل توازنه وسقط به مما نتج عنه غرقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.